Trasporti: assessore Roma, "Tap&Go" entro fine anno sarà attivo su oltre 2.100 mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come annunciato lo scorso 16 giugno, quando sulla linea 51 è partito il primo bus sperimentale dotato di lettore contactless per pagare il biglietto a bordo attraverso carte di pagamento, Tap&Go entro fine anno sarà attivo su oltre 2.100 mezzi. Lo scrive, su Facebook, l'assessore di Roma Capitale alla Mobilità, Eugenio Patanè. "L'intero parco circolante nella capitale verrà abilitato al pagamento contactless con carte di credito, debito, prepagate e in forma digitalizzata su smartphone e smartwatch. Cittadini e turisti potranno usufruire del trasporto pubblico su tutta la rete, con accesso immediato al titolo di viaggio, pagando la corsa direttamente con carta. Roma è la prima città italiana e fra le prime in Europa ad offrire una copertura integrale della rete di trasporto con questo canale di pagamento, moderno e innovativo", spiega. (segue) (Com)