Trasporti: assessore Roma, "Tap&Go" entro fine anno sarà attivo su oltre 2.100 mezzi (2)

- "Un impegno importantissimo che abbiamo mantenuto nei tempi previsti e che cambierà il modo di accedere ai mezzi pubblici: non si dovrà più cercare un tabaccaio o un edicola, ma basterà salire a bordo e accostare la carta al dispositivo. Questo diminuirà l'evasione, che spesso è stata deleteria per l'azienda, migliorerà la qualità del servizio e l'accessibilità e avvicinerà i cittadini al trasporto pubblico. Tap&Go, che consente tra le altre cose di pagare in modalità best fare” ovvero applicando al termine del viaggio la tariffa più conveniente, è inoltre un altro tassello di avvicinamento al concetto di maas, Mobility as a service, che vuole proiettare nel futuro Atac e la città intera. Per tutte le informazioni sul funzionamento di Tap&Go sono disponibili le faq dedicate sul sito atac.roma.it", conclude. (Com)