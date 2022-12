Mobilità: Bordoni (Lega), Campus Bio-medico Roma è istituzione per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campus Bio-Medico di Roma "è diventata un'istituzione significativa di questo territorio e della Capitale, e siamo qui per sostenerla". Lo ha detto il segretario romano e consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, in occasione dell'evento "Mobility Alliance. Insieme per il futuro della mobilità", al Campus Bio-medico di Roma. "Il Campus - ha aggiunto il consigliere - è diventata un'istituzione significativa di questo territorio e della Capitale, quindi siamo qui per sostenerla. Porterò i saluti del ministro Salvini, che guarda con attenzione a questo tipo di progetti, che poi vengono calati sul territorio per riqualificare pezzi importanti di aree. Mi sembra che ci sia la presenza di tante persone, e anche la presenza degli studenti è importante", ha concluso Bordoni. (Rer)