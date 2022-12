Romania: ambasciata a Roma celebra Festa nazionale con ricevimento dedicato ad autorità italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Romania in Italia, insieme all'Accademia di Romania, hanno organizzato il 29 novembre 2022, presso il Palazzo della Cancelleria a Roma, un evento di celebrazione della Festa Nazionale della Romania. Il ricevimento dedicato alle autorità italiane, al Corpo diplomatico accreditato a Roma, al mondo accademico e culturale italiano ha compreso anche un concerto eseguito dai musicisti Clara Cernat e Thierry Huillet. Secondo quanto riferito in un comunicato dall'ambasciata della Romania in Italia, l'ottimo livello delle relazioni bilaterali tra Romania e Italia è stato confermato in questa occasione, dalla presenza all'evento del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali italiano, Marina Elvira Calderone, e del sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Maria Tripodi. (segue) (Res)