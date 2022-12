Romania: ambasciata a Roma celebra Festa nazionale con ricevimento dedicato ad autorità italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, l'ambasciatore della Romania in Italia ha ricordato i benefici del Partenariato Strategico Consolidato tra Romania e Italia e della comune appartenenza all'Unione Europea nell'affrontare le successive crisi rappresentate dalla pandemia, dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dall'aumento dei prezzi dell'energia e degli ulteriori effetti sull'economia mondiale. Ha sottolineato inoltre, l'importante ruolo svolto dalla Romania sulla scena internazionale attraverso la riunione dei ministri degli Esteri degli Stati membri Nato, ospitata in questi giorni a Bucarest e incentrata sull'offrire sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa e sul rafforzamento degli impegni di sicurezza della Nato nella zona del Mar Nero. L'ambasciatore ha sottolineato la necessità di adeguare il partenariato strategico Consolidato romeno-italiano alle crisi vissute negli ultimi anni e l'opportunità di rafforzare ancora di più le relazioni bilaterali, con particolare enfasi su quelle economiche, nel contesto dei fondi stanziati attraverso i Piani nazionali di ripresa e resilienza dei due Paesi. L'ambasciatore Gabriela Dancau ha ringraziato i cittadini romeni in Italia per il loro contributo a un rapporto bilaterale di successo. (segue) (Res)