Romania: ambasciata a Roma celebra Festa nazionale con ricevimento dedicato ad autorità italiane (3)

- Il ministro Calderone ha dichiarato che dopo 25 anni di Partenariato strategico consolidato, le relazioni bilaterali sono migliori che mai, ha riconosciuto il contributo dei cittadini romeni alla crescita economica e sociale dell'Italia, ha apprezzato la collaborazione e il sostegno reciproco nel contesto della pandemia Covid, nonché l'importanza della Romania nel garantire la sicurezza europea e nel fornire sostegno umanitario all'Ucraina e il sostegno alla Repubblica di Moldova. Ha osservato inoltre, che a 15 anni dopo l'adesione all'Unione europea, la Romania rappresenta un esempio di successo per gli Stati che aspirano a un percorso europeo. In conclusione, ha affermato che tutte queste performance raccomandano la Romania per entrare a far parte dell'area Schengen e ha ribadito il sostegno dell'Italia a questo traguardo auspicato. (segue) (Res)