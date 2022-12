Speciale difesa: Croazia, Parlamento discute partecipazione dell'esercito in missione Eumam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento croato è chiamato ad esaminare la proposta del governo sulla partecipazione di membri delle forze armate alla missione di aiuto militare dell'Unione europea all'Ucraina (Eumam). Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Hrt", secondo cui l'opposizione ritiene la proposta incostituzionale e pensa che i membri del Parlamento siano vittime del conflitto tra il presidente del Paese Zoran Milanovic, che si oppone alla proposta, e il primo ministro Andrej Plenkovic, invece favorevole. Il governo propone che alla missione partecipino fino a 80 membri delle forze armate, con possibilità di rotazione, e che fino a 100 membri delle forze ucraine possano entrare in Croazia, con possibilità di rotazione nel 2022, 2023 e 2024. La partecipazione dei membri delle forze armate croate alla missione Eumam è stata approvata dalle commissioni parlamentari per la difesa e la legislazione e ora affinché il Parlamento adotti la proposta del governo è necessaria una maggioranza dei due terzi dei deputati. Il premier Plenkovic ha spiegato che in caso di decisione positiva l'esercito croato aiuterà l'Ucraina in tre modi: gli ufficiali croati saranno nelle strutture di comando dell'Eumam, faranno parte degli eserciti pronti ad addestrare i soldati ucraini, principalmente in Polonia e Germania, e i soldati ucraini potranno essere addestrati in Croazia. (Seb)