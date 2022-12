Speciale difesa: Israele, Marina testa con successo intercettore a lungo raggio contro missile da crociera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare israeliana ha testato con successo un intercettore a lungo raggio Lrad (Long Range Air Defense) dalla nave missilistica Achi Magen contro un missile da crociera “avanzato”. Lo ha annunciato il ministero della Difesa israeliano in un comunicato diffuso dal quotidiano “Times of Israel”. Il missile Lrad, parte del sistema di difesa Barak Mx, è sviluppato dalle industrie aerospaziali israeliane e dalla divisione ricerca e sviluppo del ministero della Difesa. "Il sistema costituisce un livello significativo nelle capacità di difesa aerea della Marina, nel raggiungimento della superiorità navale e nel suo coinvolgimento nell'obiettivo delle Forze di difesa israeliane di superare una varietà di minacce e scenari dal mare e dalla costa", hanno affermato i militari in una nota. (Res)