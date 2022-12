Speciale difesa: l'Agenzia spaziale italiana in prima linea a quarta edizione forum New Space Economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata del forum prenderà il via alle ore 10:00 con i saluti istituzionali dei principali partner e organizzatori dell'evento. Seguirà la cerimonia di apertura "Space for Sustainability", che vedrà tra i partecipanti il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, Rodrigo da Costa, direttore esecutivo, Euspa, Massimo Comparini, Ad di Thales Alenia Space Italia, Luigi Pasquali, Ad Telespazio e coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e Ceo di Telespazio, Giulio Ranzo, Ad di Avio e Davide Petrillo, direttore esecutivo dello Space Generation Advisory Council (Sgac). (Com)