Speciale difesa: Ucraina, la Germania vuole fornire altri corazzati antiaerei Gepard

- La Germania intende fornire ulteriori mezzi corazzati antiaerei Gepard all'Ucraina al fine di potenziarne le difese dagli attacchi missilistici russi. L'offerta è stata avanzata dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso del colloquio telefonico che hanno avuto nella giornata del 29 novembre. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. In particolare, Scholz ha comunicato a Zelensky che la Germania può inviare all'Ucraina “ancora un certo numero di Gepard”. I dettagli sulle consegne verranno resi noti soltanto dopo che saranno state effettuate. Dall'inizio della guerra nell'ex repubblica sovietica, la Germania ha fornito 30 Gepard all'esercito ucraino. I mezzi provengono dai magazzini dell'azienda produttrice, il gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). È dalle scorte di questa azienda che giungeranno i prossimi esemplari per l'Ucraina. Un'alternativa potrebbero essere i Gepard che la Germania ha venduto al Qatar, che li sta impiegando per la protezione degli stadi durante Mondiali di calcio. Questi corazzati sono stati radiati dal servizio nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr) nel 2012. (Geb)