Speciale difesa: incontro tra sottosegretari Rauti e Perego di Cremnago

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, ha incontrato a palazzo Esercito il sottosegretario Matteo Perego di Cremnago per fare il punto sulla situazione dei principali temi legati alle Forze armate, in virtù delle deleghe rispettivamente assegnate. "Lavoreremo insieme, sotto la guida del ministro Crosetto, per rispondere alle principali esigenze della Difesa e per rispettare gli impegni presi a livello nazionale ed internazionale" ha detto Rauti. Per il sottosegretario Perego, "Il lavoro di squadra nel dicastero Difesa sarà il bene non solo del personale civile e militare che opera nelle Forze Armate, ma anche del nostro Paese!". (Res)