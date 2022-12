Speciale difesa: Cina-Usa, ministero Esteri, Washington si assuma responsabilità del disarmo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero assumersi la responsabilità primaria del disarmo nucleare riducendo in modo significativo il loro arsenale. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna, dopo che il Pentagono ha denunciato un rafforzamento della capacità di deterrenza nucleare della prima potenza asiatica. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno utilizzato "la narrazione della 'minaccia cinese' semplicemente come pretesto per espandere il loro arsenale e perpetuare la loro egemonia militare", ha detto il portavoce. "La Cina adotta una strategia nucleare improntata all'autodifesa e si impegna a non ricorrere per prima alle armi atomiche. Pechino ha esercitato la massima moderazione nello sviluppo delle capacità nucleari, mantenendole ai livelli minimi richiesti dalla sicurezza nazionale", ha aggiunto, chiarendo che il suo Paese non intende partecipare ad una "corsa agli armamenti". (Cip)