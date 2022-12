Speciale difesa: Germania, ministra Difesa Lambrecht, ci prepariamo a un lungo confronto in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si prepara a “un lungo confronto in Europa”, a fronte della guerra di aggressione che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. Per questo motivo, “guidiamo attivamente la svolta epocale” innescata dal conflitto. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, durante il discorso che pronunciato alla Conferenza di Berlino sulla sicurezza (Bsc). Per Lambrecht, la Germania deve “ripensare in molti modi”, così da poter essere un partner affidabile e su cui si può contare. (Geb)