Speciale difesa: Ucraina, Perego, bene approvazione mozione maggioranza alla Camera

- "L'approvazione alla Camera dei Deputati della mozione di maggioranza per il supporto militare in Ucraina". Lo afferma Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato per la Difesa. "Significa che siamo sulla strada giusta per continuare a aiutare uno stato aggredito, tra l'altro in linea con quanto fatto anche dal governo precedente", aggiunge. "La maggioranza impegna il governo - conclude Perego - a prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, previo atto di indirizzo delle Camere , alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti a Kyiv e a promuovere l'esclusione delle spese per gli investimenti nel settore della difesa dal computo dei vincoli di bilancio". (Rin)