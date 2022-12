Nato: Stoltenberg, attenzione a rapporti con Paesi autoritari, compresa la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto globale è necessario fare attenzione alle conseguenze sulla sicurezza che derivano dai rapporti con Paesi autoritari, come la Cina. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg , intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Berlino. La guerra in Ucraina ha dimostrato "la nostra pericolosa dipendenza dal gas russo. Questo dovrebbe portarci a valutare le nostre dipendenze da altri Stati autoritari, non ultima la Cina", ha detto Stoltenberg. (Geb)