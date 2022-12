Ischia: Floridia (M5s), politiche governo profondamente lontane da attenzione a sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le politiche di questo governo sono, in realtà, profondamente lontane dall’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela della biodiversità, del dissesto idrogeologico. Dobbiamo attenzionare il consumo del suolo". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia, nel corso del dibattito in Aula sull'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sull'alluvione di Ischia. (Rin)