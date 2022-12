Regno Unito: Ford investirà 150 milioni di sterline in stabilimento per produzione componenti auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Ford investirà 150 milioni di sterline nello stabilimento di Halewood a Liverpool, per aumentare la produzione di componenti per i veicoli elettrici. tale investimento mira a portare entro il 2026 a produrre a Halewood i componenti per più di due terzi dei veicoli elettrici prodotti da Ford in Europa. L'impianto vicino Liverpool impiega 500 lavoratori. Già nel 2021 Ford aveva stanziato 230 milioni di sterline per l'impianto di Halewood, rendendo possibile arrivare ad una capacità di produrre 250 mila unità di azionamento elettrico, che contengono un cambio elettrico e collegano la batteria e le ruote. L'iniezione di altri 150 milioni di sterline nello stabilimento, che attualmente produce componenti per motori a combustione interna, porterà tale capacità a 420 mila all'anno, a partire dal 2024. (Rel)