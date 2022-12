Roma: servizi a San Basilio, 7 violazioni amministrative contestate, totale multe 3.462 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri pomeriggio a San Basilio l'ennesimo servizio ad Alto impatto che ha visto impegnati gli agenti del IV Distretto San Basilio, una unità in moto dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, le "Nibbio", il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto cinofili e il personale della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso del servizio sono stati effettuati alcuni posti di controllo sulla cosiddetta Tiburtina Valley, all'interno del quartiere di Rebibbia, nella stazione metro "Rebibbia" e all'interno del vicino Parco Kolbe. Nell'ambito dei controlli 4 cittadini di nazionalità straniera privi di documenti e un cittadino italiano minorenne sono stati accompagnati presso gli Uffici di Polizia per gli accertamenti di rito. Sono state, inoltre, effettuate delle ispezioni amministrative in 3 attività commerciali. (segue) (Rer)