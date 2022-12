Roma: servizi a San Basilio, 7 violazioni amministrative contestate, totale multe 3.462 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti di una di queste, sono state riscontrate delle non conformità in materia igienico sanitaria ed è stata elevata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria di 180,00 euro poiché è stata accertata la presenza di alcuni cestini dei rifiuti privi della copertura prevista. Nei confronti di un altro esercizio commerciale sono state elevate 5 sanzioni amministrative per un totale di 2.332 per mancata vigilanza della Sala Vtl, del rispetto del divieto di fumo e per l'apertura sala Vtl in orario non consentito, due gli avventori sanzionati per violazione del divieto di fumo. Infine, nei confronti di un'attività di somministrazione di alimenti sono state elevate 2 sanzioni amministrative, per un totale 950, per mancanza di cartellonistica segnaletica relativa al divieto di fumo e mancanza della tabella degli ingredienti/allergeni comuni sugli alimenti in vendita. Al termine del servizio sono state identificate 108 persone, di cui 41 stranieri, e sono stati effettuati 3 posti di controllo con 28 veicoli controllati e 3 sanzioni al Codice della Strada. (Rer)