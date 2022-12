Ucraina: Michel, Xi ha assicurato che Cina non sta fornendo armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Xi Jinping assicura che la Cina non sta fornendo armi alla Russia. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa al termine del suo incontro con il presidente cinese. "Il presidente Xi Jinping ha detto chiaramente che la Cina non sta fornendo armi alla Russia", ha detto Michel. Il presidente cinese, ha inoltre detto a Michel che "la minaccia nucleare non è accettabile e non è responsabile", ha spiegato il presidente del Consiglio Ue. "Questo è il nostro messaggio di libertà e spero sinceramente che nelle settimane e nei mesi successivi tutta la comunità internazionale, Cina compresa, utilizzi tutti gli strumenti possibili per convincere il Cremlino e la Russia a porre fine alla guerra e a rispettare la sovranità dell'Ucraina", ha concluso Michel. (Beb)