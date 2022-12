Economia: Scannapieco, necessario focalizzarci sui gap infrastrutturali del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Cassa Depositi e Prestiti “dobbiamo focalizzarci sui gap e capire dove sono quelli dell’Italia e lavorare sulle infrastrutture materiali e immateriali dove ci sono i gap e sull’arricchimento del sistema finanziario, il tutto in una logica di complementarietà con il sistema bancario e di addizionalità per portare un valore aggiunto”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, intervenendo al webinar su “La recessione che verrà”. (Res)