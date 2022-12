Imprese: Intesa Sanpaolo e Sace per Salov, 5 milioni di euro con Garanzia green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Criteri che hanno trovato piena condivisione nel piano di interventi Motore Italia, che grazie anche alla collaborazione con Sace, supporta le Pmi virtuose a conseguire progetti di sostenibilità e innovazione. A tale proposito, è previsto uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan per accompagnare gli sforzi delle imprese verso una maggiore sostenibilità, valorizzando gli investimenti in linea con i criteri ESG, e che prevede condizioni agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi. Entro il 2026, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr. "Questa importante operazione è in linea con la filosofia che da sempre muove Salov: innovare prestando attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni - dichiara Fabio Maccari, amministratore delegato di Salov SpA -. Il contributo, volto a sostenere l'efficientamento dell'impianto di stoccaggio, ci permetterà di aumentare ulteriormente l'attenzione alla qualità del nostro olio e di limitare il ricorso agli stoccaggi esterni con conseguente riduzione di trasporti e di emissioni inquinanti, seguendo gli obiettivi di miglioramento Esg". "Il sostegno a favore del Gruppo Salov tramite un finanziamento da 5 milioni di euro, rientra nell'impegno di Intesa Sanpaolo verso interventi di innovazione e sostenibilità - afferma Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -. Grazie agli investimenti che l'azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo abbiamo assicurato adeguato supporto finanziario in coerenza con le iniziative del Pnrr", conclude. (Rin)