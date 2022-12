© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ha un ruolo fondamentale per la stabilità del Medio Oriente. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter. “Rafforzare cooperazione per contrastare l'immigrazione illegale. Collaborazione per sconfiggere il terrorismo. Grazie al Ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi per la sua visita alla Farnesina”, ha concluso Tajani.(Res)