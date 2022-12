Croazia: Ong Gong, utilizzo fallimentare dei fondi Ue per lotta a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha utilizzato in modo fallimentare i fondi dell'Unione europea destinati alla lotta alla corruzione. Lo riporta un'analisi dell'organizzazione non governativa "Gong" ripresa dai media locali. "La Croazia ha fallito catastroficamente nell'utilizzo del denaro del Fondo sociale europeo (Fse) per la lotta alla corruzione, i risultati sono pari a zero perché dal 2014 al 2020 non ci sono stati progressi positivi nelle capacità della pubblica amministrazione e delle principali parti interessate a combattere contro la corruzione", riporta l'analisi di Gong. "Sebbene, secondo gli indicatori della Banca mondiale, la Croazia sia in netto ritardo rispetto non solo ai membri dell'Ocse, ma anche alla media combinata dei Paesi europei e dell'Asia centrale nella sua capacità di controllare la corruzione, il Paese ha fallito catastroficamente nell'uso di tali fondi", puntualizza la sintesi, secondo cui "i risultati su questo fronte, se così si possono chiamare, sono per lo più di natura estetica". (Seb)