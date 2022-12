Legge Bilancio: Gasparri, da FI iniziative a tutela personale penitenziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Forza Italia "ritiene prioritari gli interventi per la sicurezza nella legge di stabilità. A tal fine abbiamo presentato una serie di emendamenti a tutela del popolo in divisa in relazione ad assunzioni, organici, trattamenti economici e tutele legali e sanitarie. Ma bisogna anche intervenire con assoluta priorità per quanto concerne il sistema carcerario e la polizia penitenziaria. La legge di Stabilità prevede dei tagli che vanno assolutamente soppressi. Non si può indebolire il mondo carcerario e non si può mortificare il personale della Polizia penitenziaria. Comprendiamo che c'è la priorità del caro bollette e delle risorse da destinare all'energia, ma l'articolo che riguarda la giustizia, il mondo del carcere e la polizia penitenziaria va rivisto totalmente. Condividiamo il grido d'allarme di alcuni sindacati della Polizia penitenziaria e lo raccoglieremo con apposite iniziative emendative di Forza Italia, che spero siano condivise da una maggioranza che ha sempre fatto della tutela della sicurezza del personale una priorità". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Com)