- Dalle 7 di questa mattina, per interventi di potatura, via Merulana è chiusa al traffico nel tratto e verso tra largo Brancaccio e viale Manzoni. La riapertura è prevista alle 17. Con le stesse modalità la chiusura si ripeterà nei prossimi giorni fino al termine dei lavori. Deviate le linee di bus. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la Mobilità. (Com)