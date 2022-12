Lombardia: Fontana, impegnati a sostenere famiglie e soggetti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo cercando di favorire la famiglia e tutte quelle che si trovano più un difficoltà". Lo ha affermato questa mattina il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando lo stanziamento deciso ieri dalla Giunta di 4,2 milioni per aiuti alle famiglie e ai soggetti più fragili. "Stiamo portando avanti anche politiche a favore delle persone più fragili". Regione punta anche ad incentivare il sistema degli asili nido per agevolare la costituzione di una famiglia: "Un asilo nido gratuito per chi non può permetterselo e consentire di dedicarsi al lavoro se ne ha la necessità" ha concluso Fontana. (Rem)