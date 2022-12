Infrastrutture: Fontana, Savino ha dato velocità maggiore al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo ministro (delle infrastrutture, ndr) si è dato sblocco a tante opere che non prendevano mai il via" come ad esempio "ha anticipato che presto la superstrada Vigevano-Malpensa partirà. È un'opera approvata da anni. I ricorsi sono stati respinti da anni e non si capiva perché non partisse". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'apertura dei lavori del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea Sempione-Gallarate. Matteo Salvini "ha dato velocità maggiore al ministero", ha concluso. (Com)