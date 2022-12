Credito: Cappelletti (M5s), interrogazione per non distrarre fondi a risparmiatori truffati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Fondo indennizzo risparmiatori, introdotto nel 2019 dal Movimento cinque stelle con una dotazione di 1,5 miliardi di euro, finora sono state soddisfatte circa 140 mila domande di indennizzo, per un controvalore di più di 900 milioni di euro. Moltissime famiglie, all'epoca messe sul lastrico dai comportamenti predatori dei vertici bancari, hanno quindi recuperato un po' di giustizia. Il livello di attenzione, però, deve essere tenuto alto. Per questo come M5s abbiamo presentato un'interrogazione in commissione Finanze della Camera per chiedere al ministero dell'economia di attivarsi affinché vengano ammesse all'indennizzo anche le migliaia di risparmiatori che hanno commesso semplici errori materiali nell'invio della documentazione. Così come chiediamo al ministero di far sì che i 500 milioni ancora a disposizione del Fondo vengano saldamente mantenuti per le finalità per cui sono nati, ovvero risarcire chi è stato truffato dalle banche, e non vengano distratti per chissà quali finalità. Lo spostamento più che garibaldino di alcune poste nella legge di Bilancio ci fa capire quanto alta debba essere tenuta l'attenzione sul tema. Noi lo faremo senza esitazioni". Lo comunica in una nota Enrico Cappelletti, del Movimento cinque stelle,componente della commissione Attività produttive della Camera. (Com)