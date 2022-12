Ucraina: Borrell, Russia ha distrutto ordine sicurezza internazionale, Osce può ricostruirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione della Russia contro l'Ucraina è una violazione del diritto internazionale e una violazione dei principi dell'Osce. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, in un tweet dopo il suo arrivo alla riunione ministeriale dell’Osce in corso a Lodz, in Polonia. “Sono qui per discutere su come rafforzare l'Osce per aprire la strada a un nuovo ordine di sicurezza in Europa, dopo che la Russia ha completamente infranto quello che avevamo”, ha scritto Borrell. (Vap)