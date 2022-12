Roma: furto da 100mila euro in profumi al Tufello, indaga la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un furto per 100mila euro di merce è stato messo a segno, questa notte da ignoti in via Val Santerno in zona Tufello a Roma. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 2:30 in una profumeria. Con un piede di porco i malviventi hanno forzato la serranda e la porta. Una volta dentro hanno portato via profumi e prodotti per il corpo. Si sono dileguati prima che gli agenti di polizia del distretto Fidene. Sul posto anche gli agenti di polizia scientifica per effettuare i rilievi.(Rer)