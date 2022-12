Infrastrutture: Floridia (Avs), Salvini ministro dell'asfalto e della gomma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deludono le linee programmatiche illustrate dal ministro Salvini, fuori dalla realtà e affezionate a un modello di trasporto superato, che ci allontana dagli obiettivi internazionali. Prendiamo atto che la visione di questo governo è prevalentemente incentrata sul trasporto su gomma, mentre la sostenibilità e una rete di trasporto alternativa sono stati i grandi assenti nella relazione di Salvini. Zero visioni innovative e al passo con i tempi. Niente di concreto sull'ambiente, niente sulla mobilità sostenibile, niente sulla mobilità elettrica. Poco o nulla sulla messa in sicurezza di strade e ponti, una delle emergenze del nostro Paese. Per Salvini portare l'Alta velocità al Sud non serve, se prima non si fa il Ponte sullo Stretto di Messina. Un'impostazione che penalizza il trasporto da e per il Mezzogiorno, anche per lo sviluppo economico e turistico del Sud Italia. Nulla sul trasporto ferroviario locale e di prossimità, fondamentale per migliaia di pendolari che ogni giorno soffrono disagi. Solo numeri su numeri snocciolati sul trasporto su gomma. Dispiace constatare che in questo modo si perda il treno della sostenibilità, lasciando irrisolte le fragilità e le debolezze del nostro Paese". Lo afferma la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra Aurora Floridia nel corso dell'audizione al Senato del ministro Salvini sulle linee programmatiche del suo dicastero. (Rin)