Cina: ambasciata India esprime sentite condoglianze per scomparsa Jiang Zemin

- L'ambasciata dell'India a Pechino esprime sentite condoglianze per la scomparsa di Jiang Zemin, presidente della Cina dal 1993 al 2003. Lo si legge in un messaggio pubblicato sul social network Weibo dalla sede diplomatica. Jiang, affetto da leucemia e da insufficienza multiorgano, è deceduto ieri a Shanghai all'età di 96 anni. A darne annuncio è stato il Partito comunista cinese con un messaggio diffuso sugli organi di stampa nazionali, che oggi hanno pubblicato messaggi di cordoglio e tinto in bianco e nero le prime pagine dei loro siti web. "L'amato compagno Jiang Zemin non sarà mai dimenticato", scrive il "Quotidiano del popolo", dopo che ieri il presidente Xi Jinping ha definito Jiang "un leader eccezionale che godeva di un alto prestigio riconosciuto da tutto il Partito, da tutto l'esercito e dal popolo cinese di tutte le etnie". (segue) (Cip)