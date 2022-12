Cina: ambasciata India esprime sentite condoglianze per scomparsa Jiang Zemin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jiang Zemin è stato eletto segretario generale del Partito comunista cinese nel 1989. Il suo primo compito come presidente fu quello di stabilizzare il Paese dopo la violenta repressione delle manifestazioni di Piazza Tienanmen, cui la comunità internazionale rispose isolando la Cina. Jiang rimase in carica per un decennio, dal 1993 al 2003, anno in cui passò le redini del potere a Hu Jintao. Amante dei film di Hollywood e della canzone "Love Me Tender" di Elvis Presley – con cui amava stupire i dignitari stranieri durante cene importanti – Jiang era il comunista che citava Lincoln e recitava poesie, passioni per le quali è stato spesso deriso in alcuni ambienti della politica cinese. (segue) (Cip)