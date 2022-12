Cina: ambasciata India esprime sentite condoglianze per scomparsa Jiang Zemin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto delle critiche, l'ex leader originario del Jiangsu ha accumulato un significativo potere durante la sua carriera politica, conservando un'influenza che esercitò anche nella scelta dell'attuale presidente, Xi Jinping. All'inizio degli anni Novanta – ricorda il Partito comunista nella sua nota di commiato – Jiang Zemin ha guidato la Cina attraverso un periodo di "enormi difficoltà e pressioni", dimostrando "un eccezionale coraggio nell'assumere decisioni risolute nei momenti critici". Sotto la sua presidenza, il Paese è emerso come una grande potenza manifatturiera e come potenziale avversario degli Stati Uniti per l'egemonia economica mondiale. Le relazioni con Washington si sono rivelate difficili durante il suo mandato, in particolare a causa dell'ombra lunga proiettata sui rapporti bilaterali dalla carneficina del 1989 in Piazza Tienanmen. Ciononostante, l'ex presidente ottenne però l'ingresso di Pechino nell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) nel 2001 e il ritorno delle colonie europee di Hong Kong e Macao alla Cina. Sul piano domestico, contribuì alla creazione di una nuova leadership di tecnocrati, consapevoli dell'importanza di promuovere l'apertura per lo sviluppo economico della Cina. Questo senza rinunciare alla repressione delle forze percepite come una diretta minaccia all'autorità del Partito comunista, come il movimento spirituale del Falun Gong. (Cip)