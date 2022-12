Milano: cento studenti da tutto il mondo all’Mba world summit del Politecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento studenti da ogni parte del mondo hanno partecipato all'MBA World Summit, l'evento che riunisce professionisti della formazione aziendale e studenti delle migliori business school internazionali, che quest'anno ha fatto tappa per la prima volta in Italia a POLIMI Graduate school of Management, la business school del Politecnico di Milano. Nel corso dell'evento, giunto all'ottava edizione, i Dean di alcune tra le più autorevoli Business School europee hanno dato il via ai lavori con una tavola rotonda per confrontarsi sul futuro del mondo dell'Higher Education e sul ruolo sociale delle Business School all'interno di questo contesto. Gli aspiranti leader hanno continuato questa discussione confrontandosi sui trend più significativi dei principali settori che muovono le economie nazionali, comunitarie e mondiali. Durante l'ultimo giorno sono intervenute importanti realtà quotidianamente impegnate nel sociale: Cometa, Fondazione Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e la cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi. (Com)