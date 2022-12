Università: Bernini, possibile fare istruzione d’eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “A fronte di alcune indubbie criticità nel sistema universitario, che mi sono state segnalate, ho visto tante luci su cui è possibile costruire un percorso di formazione che punti all’eccellenza”. Così il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia (Unimore). “Sono certa - ha aggiunto parlando anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - che insieme potremo accostarci alle grandi sfide con lo spirito di chi sa distinguere ciò che è utile da ciò che non lo è, la parte edificante da quella distruttiva approfittando di momenti di crisi come di una traiettoria verso un domani migliore. Il domani è già oggi, e il sistema dell’università e della ricerca deve più di altri segnare la strada”. (Rin)