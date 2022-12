Legge Bilancio: Letta, colloquio con parti sociali fondamentale per affinare nostra controproposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi il colloquio con le parti sociali, il dialogo sociale, la concertazione sono parte fondamentale delle scelte economiche che si devono fare, per affinare la nostra controproposta rispetto alla legge di Bilancio, per ascoltare e confrontarci rispetto al lavoro parlamentare". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine degli incontri al Nazareno "Verso la manovra di bilancio", con Confindustria e sindacati confederali.(Rin)