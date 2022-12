Serbia: premier Brnabic, non credo che Commissione Ue seguirà raccomandazioni Europarlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba Ana Brnabic ha dichiarato di "non aspettarsi" che la Commissione europea agisca in base alle raccomandazioni del Parlamento europeo sulla richiesta contenuta nella raccomandazione per la nuova strategia dell'Unione europea all'allargamento. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Una raccomandazione non ha la forza di una risoluzione", ha detto la premier, secondo cui la Commissione europea "può agire su tali raccomandazioni e tenerne conto, o non fare nulla", ha sottolineato. Brnabic ha aggiunto che "non vede nessuna base giuridica" per un tale atto. "Ci sono diverse cose interessanti in quelle raccomandazioni, la prima è certamente l'introduzione di sanzioni contro la Russia, e la seconda è il riconoscimento reciproco con Pristina", ha affermato Brnabic, sottolineando che per lei queste due cose "hanno lo stesso peso". "Le raccomandazioni non sono nell'interesse della Serbia, del popolo serbo", ha continuato e "non sono conformi al diritto internazionale o alla risoluzione 1244". Brnabic ha quindi sottolineato che "nessuna delle raccomandazioni è presente nel quadro dei negoziati con l'Ue" e che la Serbia "non ha aperto il capitolo 31 dei negoziati, il quale prevede l'armonizzazione con la politica estera e di sicurezza con l'Ue", ha concluso la premier serba. (Seb)