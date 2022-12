Taiwan: parlamentare britannica Kearns, Taipei “non è sola”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non è sola e il parlamento del Regno Unito terrà fede al suo impegno di sostenere l’isola, che è un partner democratico. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare britannica per gli affari esteri, Alicia Kearns, durante un incontro tenuto ieri con il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, nell’ambito della sua visita a Taipei. Kearns ha partecipato a un ricevimento presieduto dal titolare della diplomazia, durante il quale ha espresso l’intenzione di rafforzare la collaborazione con Taipei nell’ambito delle emissioni zero e dei semiconduttori. Wu ha espresso gratitudine a Kearns per la nuova dimostrazione di solidarietà a Taiwan nel quadro delle tensioni con la Cina, ribadendo che l’Indo-Pacifico è un’area cruciale per l’economia e la geopolitica mondiali. La delegazione di Kearn - la prima a visitare Taiwan dallo scoppio della pandemia - comprende anche Liam Byrne, Royston Smith, Stewart Malcolm McDonald e Neil Coyle, tutti membri della Commissione. Il gruppo concluderà la visita il 3 dicembre prossimo. (Cip)