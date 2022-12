Taiwan: Covid, rimosso obbligo di mascherina all’aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore da oggi a Taiwan l’abolizione dell’obbligo di mascherina all’aperto per proteggersi dal Covid-19. Lo ha fatto sapere il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, che tuttavia continua a raccomandare l’uso del dispositivo di protezione nei grandi assembramenti e nei casi in cui si manifestino sintomi respiratori riconducibili alla malattia. Rimane in vigore l’obbligo negli spazi chiusi, fatta eccezione per piscine, saune e altri luoghi simili. Le mascherine dovranno continuare ad essere indossate anche sui mezzi di trasporto pubblico e nelle classi, oltre che nelle autovetture che trasportano più passeggeri. I trasgressori sono passibili di sanzioni pecuniarie comprese tra i 97 e i 490 dollari ai sensi dell’articolo 70 della Legge sul controllo delle malattie trasmissibili. A partire dal 10 dicembre, inoltre, saranno allentate le regole per le visite ai pazienti in ospedali e sarà innalzato il tetto agli arrivi internazionali su base settimanale, attualmente fissato a 150 mila viaggiatori. (Cip)