- “Rivolgo un pensiero alle vittime di questa ennesima tragedia e di rinnovare la vicinanza ai familiari ed alla comunità di Ischia”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, aprendo l’informativa, in Aula alla Camera, sui tragici eventi alluvionali e franosi occorsi ad Ischia e alla messa in sicurezza del territorio. (Rin)