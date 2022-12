Cina: Covid, avviata campagna d’immunizzazione per anziani senza obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori sanitari della Cina stanno incentivando gli anziani a vaccinarsi contro il Covid-19 dopo le proteste esplose contro le restrizioni anti-pandemiche, pur continuando a non rendere obbligatoria l’immunizzazione. Finora non c’è mai stato un obbligo vaccinale su larga scala, sebbene i dipendenti del governo, delle imprese statali e dell’industria turistica siano stati sollecitati a farsi vaccinare contro il Covid-19 tramite diversi ordini amministrativi. “Abbiamo assistito a tentativi da parte delle amministrazioni locali di introdurre una certificazione vaccinale da utilizzare sui mezzi pubblici o per entrare nei centri commerciali, ma tutti hanno fatto marcia indietro dopo avere incontrato una forte resistenza”, ha dichiarato il virologo Jin Dongyan, secondo cui “il governo sembra non disporre né di volontà né delle misure adeguate per introdurre un pass vaccinale”. L’opposizione pubblica è stata particolarmente forte nelle province del Zhejiang, del Guangxi e dell’Hunan, che lo scorso anno hanno cercato di vincolare l’obbligo vaccinale all’accesso nei supermercati, negli uffici e nelle metropolitane, salvo poi aggiustare il tiro e rendere la vaccinazione “informata e volontaria”. (Cip)