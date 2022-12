Ischia: Musumeci, circa 900 edifici interessati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi alluvionali e franosi ad Ischia hanno provocato la morte di 8 persone. Quattro i dispersi, mentre sono 5 i feriti, di cui uno in modo grave. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’informativa, in Aula alla Camera, sui tragici eventi alluvionali e franosi occorsi ad Ischia e alla messa in sicurezza del territorio. Il ministro ha ricordato che circa 900 edifici, in vario modo, sono stati interessati dagli eventi, mentre sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione presso le strutture alberghiere o altre strutture. (Rin)