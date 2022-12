Hong Kong: incendio nel distretto di Wan Chai, due morti e 20 persone evacuate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e altre 20 sono state evacuate dopo che un incendio è divampato in un edificio a Hong Kong, nelle prime ore di oggi. Le fiamme si sono levate da un appartamento del distretto di Wan Chai abitato da un uomo di 89 anni, il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto accanto a quello d’un altro uomo, morto poche ore dopo all’ospedale. Entrambi presentavano ferite compatibili con armi da taglio all’altezza dell’addome. Il sovrintendente Sin Kwok-ming ha annunciato in conferenza stampa che le forze dell’ordine stanno accertando la relazione tra gli uomini, che non sembra fossero coinvolti in una lite al momento dell’incidente. Sulla scena sono state rinvenute anche due latte di solvente infiammabile, ora sottoposte ad analisi di laboratorio. (Cip)