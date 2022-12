Cina: giornali in bianco e nero e bandiere a mezz’asta, il Paese ricorda Jiang Zemin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime pagine dei giornali si sono tinte di bianco e nero e le bandiere sono state issate a mezz’asta in Cina per commemorare la scomparsa dell’ex presidente Jiang Zemin, deceduto ieri a Shanghai all’età di 96 anni per leucemia e insufficienza multiorgano. Il “Quotidiano del popolo” ha dedicato la sua prima pagina “all’amato compagno Jiang Zemin, che non sarà mai dimenticato”. Eletto alla segreteria generale del Partito comunista cinese dopo i fatti di Piazza Tienanmen, Jiang fu capo di Stato dal 1993 al 2003. Sotto la sua presidenza, la Cina emerse come una grande potenza manifatturiera e come potenziale avversario degli Stati Uniti per l'egemonia economica mondiale. Nonostante i difficili rapporti con Washington - almeno nelle prime fasi del suo mandato - Jiang ottenne l'ingresso di Pechino nell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) nel 2001 e il ritorno delle colonie europee di Hong Kong e Macao alla Cina. (Cip)