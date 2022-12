Cina-Europa: viaggi treni merci aumentati del 55 per cento dal 2016 al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di viaggi di treni merci Cina-Europa è aumentato del 55 per cento su base annua dal 2016 al 2021, contribuendo a stabilizzare la catena di approvvigionamento internazionale. Lo indica l’amministrazione provinciale dello Jiangsu, nella Cina orientale, secondo cui il volume annuale di merci nel periodo di riferimento è aumentato di nove volte. Alla fine di ottobre sono state attivate 82 rotte che coprono 204 città in 24 Paesi europei, con un totale di 62 mila viaggi e la movimentazione di merci per 5,76 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu). Al momento, cinque città dello Jiangsu - tra cui Nanchino e Lianyungang - gestiscono 23 rotte verso 80 città in Europa, Asia centrale e Sud-est asiatico. Da gennaio a novembre, il numero di viaggi di treni merci tra il Jiangsu e l’Europa ha raggiunto quota 1.800, con un aumento del 12 per cento su base annua. Il servizio di treni merci ha anche potenziato gli scambi a livello regionale, secondo il dipartimento degli affari esteri dello Jiangsu. La provincia ha siglato infatti 354 partenariati internazionali di città gemellate in 64 Paesi. (Cip)