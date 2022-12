Germania: ministro Economia Habeck, forniture armi a Ucraina giuste ma difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha dichiarato che le forniture di armi da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, sono giuste, ma difficili. Intervistato dal settimanale “Stern”, l'esponente dei Verdi ha sottolineato di non aver dubitato “neanche per un momento” della necessità degli aiuti militari per l'ex repubblica sovietica. Tuttavia, ha aggiunto Habeck, “non si può applaudire così a cuor leggero quando ci si rende conto che un gran numero delle 300 mila reclute russe sarà ferito o morirà, anche a causa delle armi che abbiamo inviato. L'autorizzazione porta la mia firma”. (Geb)