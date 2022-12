Egitto: governo approva accordo di finanziamento Banca africana di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha approvato un accordo di finanziamento con la Banca africana di sviluppo (Afdb) dal valore di 271 milioni di dollari per un programma a sostegno della sicurezza alimentare e della resilienza economica. Lo ha riferito il consiglio dei ministri egiziano in un comunicato. L’accordo rientra nel quadro di un coordinamento continuo con i partner per garantire i fondi necessari al sostegno delle misure adottate dal governo in termini di politiche economiche strutturali per contribuire a mitigare gli effetti della crisi globale e il raggiungimento della stabilità economica, sostenendo il settore privato e rafforzando il suo ruolo nell'economia. Il finanziamento contribuisce a sostenere il programma di crescita economica attraverso l'aumento della produttività e la sostenibilità agricola, oltre a rafforzare la capacità del governo di garantire un clima favorevole allo sviluppo del settore privato, compresi gli investimenti nel settore agricolo.(Cae)