Ischia: Musumeci, nei prossimi giorni ultimati controlli su edifici, al momento 45 inagibili

- “Nei prossimi giorni verranno ultimati tutti controlli sui 900 edifici interessati dagli eventi e si potrà disporre di una migliore definizione dei confini della zona rossa”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, aprendo l’informativa, in Aula alla Camera, sui tragici eventi alluvionali e franosi occorsi ad Ischia e alla messa in sicurezza del territorio. Al momento, ha ricordato Musumeci, sono stati effettuati 272 controlli su un totale di 900 unità abitative: 45 sono le strutture danneggiate e inagibili, 56 quelle agibili ma esposte a rischio esterno, e 162 le strutture agibili. Durante i controlli - ha poi chiarito - sono state rilevate 191 criticità gravi”. (Rin)